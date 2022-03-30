HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika

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Antalya'da hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kalan Dursun Akış (59), kendisine yardım etmeyenlere, "Sizin Allahınız yok mu" diye tepki gösterdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Dursun Akış'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu" diye tepki gösterdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler tarafından kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü.