HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

30.03.2022 15:28

Antalya'da hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kalan Dursun Akış (59), kendisine yardım etmeyenlere, "Sizin Allahınız yok mu" diye tepki gösterdi.

Antalya'da hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kalan Dursun Akış (59), kendisine yardım etmeyenlere, "Sizin Allahınız yok mu" diye tepki gösterdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Dursun Akış'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu" diye tepki gösterdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler tarafından kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü.

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

YORUMLAR
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Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA MAHSUR KALDI, YARDIM ETMEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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