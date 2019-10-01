Hırsızlık için girdiği kuyumcudan çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Erzurum'da hırsızlık için girdiği kuyumcudan fark edilmesi üzerine şahıs, iş yerinin çatısından atlayarak kaçmaya çalıştı.



Edinilen bilgilere göre, olay bugün Taşmağazalar caddesinde meydana geldi. D.Y. kuyumcunun çatısından girerek iş yerini aramaya başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis ekiplerinin geldiğini anlayan D.Y. kuyumcudan aldıklarıyla iş yerinin çatısından atlayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede polisler tarafından yakalanan D.Y.'nin üzerinden bir adet pense, bir adet altın küpe ve 500 TL nakit para çıktı.



Gözaltına alınan D.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZURUM