Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdiği Lokantanın Alarmı Çalınca Böyle Kaçtı

Hırsızlık İçin Girdiği Lokantanın Alarmı Çalınca Böyle Kaçtı

15 dakika önce

Hırsızlık için girdiği lokantanın alarmı çalınca böyle kaçtı Hırsızın kaçma anları kameralara takıldıDÜZCE - Düzce'de hırsızlık yapmak için bir lokantaya giren şahıs, lokantanın alarmı çalınca apar topar kaçtı.

Hırsızlık için girdiği lokantanın alarmı çalınca böyle kaçtı
Hırsızın kaçma anları kameralara takıldı

DÜZCE - Düzce'de hırsızlık yapmak için bir lokantaya giren şahıs, lokantanın alarmı çalınca apar topar kaçtı. Hırsızın kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına takıldı.
Olay; Düzce Merkez'de Kültür Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kültür Mahallesi'nde bulunan Mehmet Bahçalı'ya ait lokantanın gece alarmı çaldı.
Bahçalı; sabah lokantasını açmak için geldiğinde giriş kapısının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise haber veren Mehmet Bahçalı, olay yerine gelen ekiplerle birlikte lokantasının içini ve çevresini kontrol etti ancak herhangi bir hırsızlık olayına rastlamadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, lokantaya 1 şüphelinin gece saatlerinde girdiğini, kamera ve çalan alarmı fark edince kaçtığını gördü. Polis ekipleri, eşkali tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde ise; gece saatlerinde lokantanın kapısını zorlayarak giren 1 kişinin lokanta önünde beklediği sonra lokantanın kapısını açarak içeri girdiği ve koşarak kaçtığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:18 Kaynak: İHA

Merkez, Kültür Mahallesi, Düzce, 3. Sayfa
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