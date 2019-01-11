Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Akıma Kapılarak Yaralandı

KAYSERİ'de iddiaya göre demir ve kablo çalmak için 31 bin 500 volt elektrik enerjisi dağıtan trafoya giren M.G. (30), akıma kapılarak ağır yaralandı.

KAYSERİ'de iddiaya göre demir ve kablo çalmak için 31 bin 500 volt elektrik enerjisi dağıtan trafoya giren M.G. (30), akıma kapılarak ağır yaralandı.



Olay, öğlen saatelerinde Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.G., demir ve kablo çalmak için Gelincik Sokak'ta bulunan 31 bin 500 volt elektrik enerjisi dağıtan trafo binasına girdi. Burada elektrik akımına kapılan M.G.'nin sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vücudunun bir çok yerinde yanıklar oluşan M.G.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, trafo binasının yanında park halinde bulunan ve M.G.'nin olduğunu tespit ettiği 38 HR 182 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Otomobilin bagajında çok sayıda demir bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kayseri

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