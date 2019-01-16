Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Elektrik Akımına Kapıldı

Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Elektrik Akımına Kapıldı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği trafoda elektrik akımına kapılan E.Ö. (27), ağır yaralandı.

Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Elektrik Akımına Kapıldı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği trafoda elektrik akımına kapılan E.Ö. (27), ağır yaralandı. 

İlçenin Şeyhsinan Mahallesi Ziyabey Caddesi'nde dün gece, bir trafosu binasının kapısının açık olduğunu gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, trafo binasına girdiklerinde E.Ö.'nün hareketsiz yattığını gördü. E.Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ö.'nün arkadaşı O.Ç. ise trafonun yakınında gözaltına alındı. O.Ç., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Üzerlerinde elektrik arıza ekibinin kıyafetleri olduğu görülen şüphelilerin hırsızlık amaçlı trafoya girdikleri tespit edildi. Trafoda yapılan incelemede ise elektrik akımını sağlayan bakır lamaların yerinde olmadığı anlaşıldı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar olduğu belirlenen E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hırsızlık suçlarından kaydı bulunan 2 şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:43:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Elektrik Akımına Kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]