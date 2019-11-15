Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 şüpheli, hırsızlık için girdikleri evde, kimsenin olmamasını fırsat bilip, 14 gün yaşadı. Giderken de evden çamaşır makinesi, fırın, çelik tencere, tava, ütü, uydu alıcısı gibi eşyalar çalan hırsızlardan biri yakalanarak, tutuklanırken diğeri ise aranıyor.

Torbalı Mahallesi 5116 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hayri Kaya, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye yatırılan Kaya, 15 gün süren tedavisinin ardından, 8 Kasım günü taburcu edildi.Hayri Kaya, evine döndüğünde, pencere camının kırık olduğunu, eşyalarının büyük bölümünün çalınmış olduğunu gördü. Hemen polisi aradı. Polis, yaptığı incelemede hırsızların, 14 gün boyunca evde yaşadığını giderken de çamaşır makinesi, fırın, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, çelik tencere, tava, ütü, uydu alıcısı ve 15 adet 25 kilogramlık kömür çuvalını çalıp, götürdüklerini belirledi. Evdeki parmak izlerinden kimlikleri saptanan şüphelilerden M.A., kendi evinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.