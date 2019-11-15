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Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar (2)
6 saat önce
KORKUDAN ARKADAŞINDA KALIYORİzmir'in Torbalı ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde, emekli sınıf öğretmeni olan ev sahibi Hayri Kaya'nın olmamasını fırsat bilerek 14 gün boyunca yaşadıkları belirlenen 2 şüphelinin buzdolabını da bahçeye çıkardıkları ancak götüremedikleri anlaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
KORKUDAN ARKADAŞINDA KALIYOR
İzmir'in Torbalı ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde, emekli sınıf öğretmeni olan ev sahibi Hayri Kaya'nın olmamasını fırsat bilerek 14 gün boyunca yaşadıkları belirlenen 2 şüphelinin buzdolabını da bahçeye çıkardıkları ancak götüremedikleri anlaşıldı.
Hastane dönüşünde hırsızlık şoku yaşayan Kaya, korktuğu ve eşyalarının çoğunluğu çalındığı için arkadaşının evinde kalmaya başladı.
İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),
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