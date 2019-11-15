Son Dakika Haberleri: Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar (2)
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Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar (2)

6 saat önce

KORKUDAN ARKADAŞINDA KALIYORİzmir'in Torbalı ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde, emekli sınıf öğretmeni olan ev sahibi Hayri Kaya'nın olmamasını fırsat bilerek 14 gün boyunca yaşadıkları belirlenen 2 şüphelinin buzdolabını da bahçeye çıkardıkları ancak götüremedikleri anlaşıldı.

Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar (2), System.String[]

KORKUDAN ARKADAŞINDA KALIYOR

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde, emekli sınıf öğretmeni olan ev sahibi Hayri Kaya'nın olmamasını fırsat bilerek 14 gün boyunca yaşadıkları belirlenen 2 şüphelinin buzdolabını da bahçeye çıkardıkları ancak götüremedikleri anlaşıldı.

Hastane dönüşünde hırsızlık şoku yaşayan Kaya, korktuğu ve eşyalarının çoğunluğu çalındığı için arkadaşının evinde kalmaya başladı.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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