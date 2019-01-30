Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Dehşet Saçtılar
1 saat önce
Yalova'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri ikamette ev sahibini boğazından yaraladı.
Yalova
'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri ikamette ev sahibini boğazından yaraladı.
Olay, Çınarcık
ilçesi Hasanbaba Mahallesi Kelfuat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Y. (17) ve arkadaşı B.A. (18), Halil İbrahim K.'nın (27) evine hırsızlık için girdi. Evdeki para ve cep telefonunu alan 2 arkadaşın gürültüsüne ev sahibi uyandı. Halil İbrahim K.'nın şüphelileri uyarması üzerine M.Y. ile B.K., şahsı boğazından bıçakla yaraladı. Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Halil İbrahim K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 kişi tutuklandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:12 Kaynak: İHA
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