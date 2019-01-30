Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Dehşet Saçtılar

Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Dehşet Saçtılar

1 saat önce

Yalova'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri ikamette ev sahibini boğazından yaraladı.

Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Dehşet Saçtılar, System.String[]
Yalova'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri ikamette ev sahibini boğazından yaraladı.

Olay, Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mahallesi Kelfuat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Y. (17) ve arkadaşı B.A. (18), Halil İbrahim K.'nın (27) evine hırsızlık için girdi. Evdeki para ve cep telefonunu alan 2 arkadaşın gürültüsüne ev sahibi uyandı. Halil İbrahim K.'nın şüphelileri uyarması üzerine M.Y. ile B.K., şahsı boğazından bıçakla yaraladı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 kişi tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kerç Boğazı'ndaki Yangında Ölen Ağabeyini Üniformasıyla Uğurladı Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

Genç Kız, Kerç Boğazı'nda Ölen Nişanlısının Tabutunun Başından Bir An Olsun Ayrılmadı Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Dehşet Saçtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]