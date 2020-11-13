Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar

13.11.2020 21:54

Son dakika haberi: Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar Suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar

Suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 261. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. isimli bir vatandaş, evine hırsız girdiğini anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın evinin olduğu adrese geldi. Evin içine operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 3 kadın hırsızı suçüstü yakaladı. Evden bir şey çalınmadan hırsızları gözaltına alan ekipler, sorguları yapılmak üzere D. Y., M. Ş. ve E. Ş. isimlerindeki 3 şahsı Çayırova Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Suçüstü yakalanan kadınlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar

Hırsızlık, Çayırova, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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