Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Yeni Evli Damadı Öldürdüler

Hırsızlık için girdikleri evde yeni evli damadı öldürdüler
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için eve giren hırsızlar, çıkan arbedede damadı öldürerek kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani
Mahallesi'nde yaşandı. Yeni evlenen Engül çifti, 10 gün önce Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın birinci katına yerleşti. İddiaya göre, hırsızlar yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için önceden tespit ettikleri eve girdi. Gece geç saatlerde eve giren hırsızlar, damat Mehmet Engül tarafından fark edilince arbede çıktı.
Damadı bıçakla öldürdüler
Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar iddiaya göre ev girdikleri sırada damat Engül tarafından fark edildi. Çıkan arbede sırasında hırsız ya da hırsızlar Engül'ü bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan damat Engül, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alına Engül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engül'ün cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.