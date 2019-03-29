Hırsızlık İçin Girdikleri Evdeki Köpeği Banyoya Kapattılar

AMASYA'da, girdikleri evdeki Pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği banyoya kapatan hırsızlar, çaldıkları 1800 dolar ve 50 Euro ile kayıplara karıştı.

AMASYA'da, girdikleri evdeki Pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği banyoya kapatan hırsızlar, çaldıkları 1800 dolar ve 50 Euro ile kayıplara karıştı.



Olay, merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.D., ile M.D., çiftine ait eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, karşılarına çıkan 'Çakıl' adlı köpeği görünce panikledi. Bir süre kovalamaca sonucu yakaladıkları köpeği banyoya kapatan hırsızlar, evde ziynet eşyası ve para aramaya başladı. Hırsızlar, evdeki 1800 dolar ve 50 Euro'yu alarak kayıplara karıştı.



Eve gelen çiftin durumu bildirmesi üzerine, harekete geçen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



- Amasya

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