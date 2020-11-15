Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı

15.11.2020 18:20
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 3 yıl önce hırsızlık amacıyla girdikleri ev sahibinin boğazını kesip öldürdükten sonra altınları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 3 yıl önce hırsızlık amacıyla girdikleri ev sahibinin boğazını kesip öldürdükten sonra altınları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 17 Ekim 2017 tarihinde merkez Ceyhan ilçesi Karamezar Mahallesi'nde meydana geldi. İki, kişi hırsızlık amacıyla Kudret Yener'e (72) ait eve girdi. Şüpheliler evde, kendilerini fark eden Yener'i, boğazını keserek öldürdü. Şüpheliler, evdeki altınları da alıp kaçtı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelilerin İ.Y. (28) ve V.Y. (38) olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İ.Y. ve V.Y. emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan İ.Y. ve V.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık, Ceyhan, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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