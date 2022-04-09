Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü - Son Dakika
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Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü

09.04.2022 13:48

Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü Arabayla inşaat bekçisini ezen şüpheliler gözaltında Arnavutköy'de gece saatlerinde inşaata hırsızlık yapmak için giren şahıslar, bekçilik yapan yabancı uyruklu şahsı ezdi.

Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü

Arabayla inşaat bekçisini ezen şüpheliler gözaltında

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde inşaata hırsızlık yapmak için giren şahıslar, bekçilik yapan yabancı uyruklu şahsı ezdi. Bekçi hayatını kaybederken polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay Hadımköy Mahallesi'nde 26 Mart Cumartesi günü meydana geldi. İnşaat alanında vücudunun çeşitli yerlerinden kırılmış ceset bulununca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cesedin inşaatta gece bekçisi olarak çalışan Hasan isimli yabancı uyruklu şahıs olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarda plakası olmayan bir aracın inşaat alanından aldıkları malzemeleri araca yüklerken Hasan isimli kişinin durumu fark ederek onları durdurmaya çalıştığı öğrenildi. Tam o anda şüphelilerin aracı çalıştırarak olay yerinden kaçarken gece bekçisi Hasan'ı ezdikleri belirlendi.

4 şüpheli gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, aracın izini sürdü. Konuyla ilgili, Tarık A.(41), Sergan A.ile Şaban Ç.(27), Dursun K.gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin olay günü aracı Şaban Ç.'nin kullandığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sergen A. ile Şaban Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü

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Hırsızlık, İnşaat, Bekçi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdikleri inşaatta araçlarıyla bekçiyi ezdiler: 1 ölü - Son Dakika
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