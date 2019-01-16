Hırsızlık İçin Girdikleri Trafoda Akıma Kapıldılar: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.
KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Kocasinan
ilçesi Zümrüt Mahallesi, Ufuklu Sokak'ta meydana geldi. Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafoya girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahmut K.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: DHA
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