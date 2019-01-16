Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdikleri Trafoda Akıma Kapıldılar: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hırsızlık İçin Girdikleri Trafoda Akıma Kapıldılar: 1 Ölü, 1 Yaralı

31 dakika önce

KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.

Hırsızlık İçin Girdikleri Trafoda Akıma Kapıldılar: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Ufuklu Sokak'ta meydana geldi. Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafoya girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nın yaşamını yitirdiği  belirlendi. Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri  Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahmut K.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
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