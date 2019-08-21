Son Dakika Haberleri: Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2)
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Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKonya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Meryem, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:17 Kaynak: DHA
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