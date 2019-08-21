Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKonya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:17 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Wikipedia dosyasını açan AİHM, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Ataşehir'de su baskınında can pazarı