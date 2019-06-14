Son Dakika Haberleri: Hırsızlık için girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkıştı
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık için girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkıştı

3 saat önce

Bursa'da, uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkışınca yakalandı.

Hırsızlık için girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkıştı, System.String[]
Bursa'da, uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkışınca yakalandı.
Uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öne sürülen İsmail A, daha önce çalıştığı merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan bir iş yerine girmeye çalıştı.
Dükkanın penceresine sıkışarak yaralanan zanlının yardım çağrısı üzerine çevredekiler tarafından polis ve itfaiyeye durum bildirildi.
Bulunduğu yerden kurtarılan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yeri sahibi Erhan Tüzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmail A'nın önceden kendisinin yanında çalıştığını söyledi.
Zanlının daha önce de dükkanından hırsızlık teşebbüsünde bulunduğunu belirten Tüzen, bu kişiden şikayetçi olacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:58 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci kez girdiği iş yerinde demir parmaklıkta asılı kalan hırsız yakalandı Eşini 19 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın hakime sorduğu soru şoke etti Çatı katında, bomba gibi patlayan çamaşır makinesi mahalle sakinlerini sokağa döktü Reyon görevlisi kadının korkunç ölümü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık için girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]