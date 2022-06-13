Hırsızlık için gittiği bina sakinine "Çay içmeye geldim" dedi - Son Dakika
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Hırsızlık için gittiği bina sakinine "Çay içmeye geldim" dedi

13.06.2022 10:19

Bayrampaşa'da hırsızlık amacıyla gider borusundan tırmandığı binada kendisini fark eden ev sahibine "Üst komşuya çay içmeye geldim" diye cevap veren şüpheli, bina sakinlerince darbedildi.

Bayrampaşa'da hırsızlık amacıyla gider borusundan tırmandığı binada kendisini fark eden ev sahibine "Üst komşuya çay içmeye geldim" diye cevap veren şüpheli, bina sakinlerince darbedildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki gece 4 katlı binaya gelen hırsızlık zanlısı, gider borusundan üst katlara tırmandı.

Kısa süre sona aynı yerden indiği sırada ses çıkaran şüpheli, bina sakini tarafından fark edildi.

Ev sahibinin "Sen kimsin, burada ne işin var?" diye sorduğu şüpheli, "Üst komşuya çay içmeye geldim." diye cevap vererek inmeyi sürdürdü.

Bunun üzerine dışarı çıkan ev sahibinin oğlu Ali D, borudan aşağı inen zanlıyı yakalayarak darbetti.

Bir süre darbedilen şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Zanlının tırmandığı üst kattan aşağı inmesi ve bina sakini tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık için gittiği bina sakinine Çay içmeye geldim dedi
Hırsızlık için gittiği bina sakinine Çay içmeye geldim dedi
Hırsızlık için gittiği bina sakinine Çay içmeye geldim dedi
Hırsızlık için gittiği bina sakinine Çay içmeye geldim dedi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırsızlık için gittiği bina sakinine 'Çay içmeye geldim' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık için gittiği bina sakinine "Çay içmeye geldim" dedi - Son Dakika
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