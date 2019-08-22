Son Dakika Haberleri: Hırsızlık için sıra numarası alıp beklediği iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık için sıra numarası alıp beklediği iddiası

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aile sağlığı merkezinde sıra numarası alıp bekledikten sonrası bir personelin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Hırsızlık için sıra numarası alıp beklediği iddiası, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aile sağlığı merkezinde sıra numarası alıp bekledikten sonrası bir personelin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akkapı Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde görevli N.T, polisi arayarak sedye üzerinde bıraktığı cep telefonunun çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkeze giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde 20'li yaşlardaki şüphelinin bir çalışanın yardımıyla sıra numarası alarak bir süre bekledikten sonra odaları tek tek gezip daha sonra buradan ayrıldığı ve dışarıda kendisini bekleyen bir kişiyle bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Ekip, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlıyı yaptığı çalışmayla yakaladı.

Hakkındaki hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen zanlı Eyüp E. (29), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, zanlıyla birlikte bölgeden ayrılan diğer kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı
Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı Adana'da dehşet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık için sıra numarası alıp beklediği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]