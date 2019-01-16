Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Trafoya Giren Şüpheliyi Elektrik Çarptı

Hırsızlık İçin Trafoya Giren Şüpheliyi Elektrik Çarptı

2 saat önce

Çorlu ilçesinde trafonun kilidini kırarak içeri girdiği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Hırsızlık İçin Trafoya Giren Şüpheliyi Elektrik Çarptı, System.String[]
Çorlu ilçesinde trafonun kilidini kırarak içeri girdiği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İddiaya göre E.Ö ve O.Ç, Şeyhsinan Mahallesi'nde elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içeriye girdi.

Kabloları keserek almaya çalışan E.Ö, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekipleri, E.Ö'yü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Diğer şüpheli O.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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