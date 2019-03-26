Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Tuvalet Penceresinden Eve Giren Şüpheliler Yakalandı

Hırsızlık İçin Tuvalet Penceresinden Eve Giren Şüpheliler Yakalandı

15 dakika önce

Adana'da bir evin tuvalet penceresinden girdikleri evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Hırsızlık İçin Tuvalet Penceresinden Eve Giren Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Adana'da bir evin tuvalet penceresinden girdikleri evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan Suriye uyruklu 5 kişi, içeride tanımadıkları iki kişinin cep telefonlarını almaya çalıştığını fark edince şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede ev sahipleri, bir kişiyi etkisiz hale getirirken diğer şüpheli üzerindeki tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

Hane sahiplerinin yardım istedikleri komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçmaması için evdekilerce eli eşarpla bağlanan hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Kaçan kişinin eşkal bilgilerini alan polis ekipleri, aynı mahallede yaptıkları araştırmada diğer şüpheliyi de çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki boş kovanlarda yaptığı incelemede şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullandığını tespit etti.

Eve tuvalet penceresinden girdiği belirlenen şüpheliler Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Suriyelilerin komşusu İsmail Dağ, yaptığı açıklamada, "Adamlar tuvalet penceresinden içeri girmişler. Telefonları almaya çalıştıkları sırada biri uyanınca kaçmaya çalışmışlar. Arbede çıkmış. Biri de silah sıkarak kaçarken polise söylememeleri için bunları tehdit etmiş." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş AK Partililerle, MHP'liler Birbirine Girdi! 4 El Silah Sesi Duyuldu Sevgilisine Ait Otomobille İl İl Gezerek Hırsızlık Yaparken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 05:45:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Tuvalet Penceresinden Eve Giren Şüpheliler Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]