Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Karaman'da tel çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da tel çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde bir firmadan bin 800 kilo tel çalınmasıyla ilgili Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesi olayı gerçekleştiren R.B. (34) gözaltına alındı.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:09 Kaynak: AA
Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak
Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz
Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı