Son Dakika Haberleri: Hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mazgal kapakları ve inşaat demirlerini çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mazgal kapakları ve inşaat demirlerini çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde atık su mazgal kapakları ve inşaat demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler şüphelilerin içerisinde olduğu aracı Mustafapaşa Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta mazgal kapakları ve inşaat demirlerini bulan ekipler, şüpheliler F.Ç. (23), S.B. (19) ve T.S'yi (21) gözaltına aldı.
Benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık iddiası
Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2) CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalanladı Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]