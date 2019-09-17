Son Dakika Haberleri: Hırsızlık iddiası
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Hırsızlık iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçede meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda Banu K, Deniz K, Ahmet Y. ve Müslüm K. gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Banu K. ve Deniz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ahmet Y. ve Müslüm K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kucağında çocuğu bulunan şüpheli, emniyet binasından çıkarılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hırsızlık iddiası

Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:23 Kaynak: AA
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