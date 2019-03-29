Hırsızlık İddiasına Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da bir evin bodrumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da bir evin bodrumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.P. (38) adlı kadının evinin bodrumunda hilti çaldığı iddia edilen A.A. (57), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
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