Son Dakika Haberleri: Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı
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Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi ve Sarımsaklı bölgesindeki 12 evden televizyon, tablet, bilgisayar ve kamera gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların aynı mahallede oturan Baran E. ile amcasının kızı Nazan Ç. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, çalıntı bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Baran E, ile Nazan Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:07 Kaynak: AA
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