Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

17.04.2022 13:46
Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

Eski Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Eski Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan ve daha önceden yıkımı gerçekleştirilen eski devlet hastanesi bahçesinde demir çalındığına dair ihbarın yapılması üzerine polis ekipleri belirtilen adrese gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bahçede bulunan enkaza ait duvarların içerisinden demir çıkartmaya çalışan hurdacılarla karşılaştı. Kimlik kontrolleri yapılan hurdacılar daha sonra olay yerinden uzaklaştırılarak bir daha gelmemeleri konusunda uyarıldı. - ADIYAMAN

Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi
Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi
Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

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Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi - Son Dakika
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