Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderdi.

Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderdi.


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve 7 yıl 12 ay kesinleşmiş cezası bulunan N.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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