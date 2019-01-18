Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Keşfi Güvenlik Kamerasında

Hırsızlık Keşfi Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

ANTALYA'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı.

Hırsızlık Keşfi Güvenlik Kamerasında, System.String[]
ANTALYA'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden B.G'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı. Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, şüphelilerin B.G., F.K. ve M.B. olduğunu ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.G'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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