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ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ - Son Dakika

ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ

30.12.2021 12:01

MERSİN'de 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen G.E. yakalandı.

MERSİN'de 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen G.E. yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan şüphelinin, çaldığı eşyaları taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen G.E. gözaltına alındı, çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin, çaldığı malzemeleri taşımak için bir de otomobil çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ

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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÇALDIĞI EŞYALARI TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALMIŞ - Son Dakika
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