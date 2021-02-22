Hırsızlık olayı 90 saatlik kamera kayıtları incelenerek aydınlatıldı - Son Dakika

Hırsızlık olayı 90 saatlik kamera kayıtları incelenerek aydınlatıldı

22.02.2021 15:45
Hırsızlık olayı 90 saatlik kamera kayıtları incelenerek aydınlatıldı, System.String[]

Bilecik'te restorasyonu devam eden valilik binasında gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi, 90 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek bulundu.

Bilecik'te restorasyonu devam eden valilik binasında gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi, 90 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek bulundu.

Restorasyon işleri devam eden Cumhuriyet Meydanı'ndaki valilik binasında 9 Şubat gecesi meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince 90 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yürütülen kapsamlı çalışma sonucu E.K. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin çalınan malzemeleri Sakarya'ya bağlı Pamukova ilçesinde bir hurdacıya sattığı anlaşıldı. Çalıntı malzemeler hurdacıdan alınarak, sahibine teslim edilmek üzere Bilecik'e getirildi. Çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı hakkında da ayrıca tahkikat başlatıldı.

Öte yandan 2 şüpheliden biri Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığında ilk sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğeri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Hırsızlık olayı 90 saatlik kamera kayıtları incelenerek aydınlatıldı

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Hırsızlık, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık olayı 90 saatlik kamera kayıtları incelenerek aydınlatıldı - Son Dakika


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