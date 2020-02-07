Hırsızlık olayları yüzde 56 düşüş yaşandı - Son Dakika
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Hırsızlık olayları yüzde 56 düşüş yaşandı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde hırsızlık oranlarında yüzde 56 düşüş yaşandı.

Hırsızlık olayları yüzde 56 düşüş yaşandı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde hırsızlık oranlarında yüzde 56 düşüş yaşandı.


Meydana gelen hırsızlık oranlarında yapılan çalışmalardan dolayı düşüşlerin yaşandığını belirten Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince üst seviyede yürütülen önleyici çalışmalarla birlikte bu suçlarda önemli azalma sağlanmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğünce risk analizine dayalı, durumsal ve bölgesel tedbirlerin il genelinde üst seviye uygulanmasıyla 2019 yılı ocak ayında evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, motosiklet, oto ve otodan hırsızlık olaylarında 63 olay meydana gelmişken, 2020 yılı ocak ayında ise yüzde 56 düşüşle 28 olaya indirilmiştir. Dolandırıcılık olayları da dahil olmak üzere tüm malvarlığına karşı işlenen suçlarda, 2020 yılının ocak ayında bir önceki döneme göre yüzde 42 düşüş sağlanarak meydana gelen 143 olay 83 olaya düşürülmüştür. Suçlarda ki bu azalma alınan tedbirlerin yerindeliğinde önemli gösterge olmuştur. Meydana gelen olayların aydınlatılmasında yürütülen etkin soruşturma sonucunda, 2019 ve 2020 Ocak aylarında yüzde 34 olan hırsızlık olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 68'e yükseltilerek meydana gelen 28 olayın 19'unun şüphelisi yakalanmış, malvarlığına karşı işlenen tüm suçlarda da ülke ortalamasının üzerinde yüzde 69,9 aydınlatma oranına çıkılmıştır.


Özellikle halkın yoğun olduğu bölgeler ile suçun meydana gelebileceği yerlerde resmi ve sivil yaya devriyeler görevlendirilmiş, 2020 yılı ocak ayı içerisinde yağma (gasp), kapkaç ve yankesicilik suçu meydana gelmemiştir.


Adıyaman halkımızın bizlere vermiş olduğu büyük destekle, suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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