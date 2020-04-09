Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesi ile Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki evlerde hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, tutuklandı.



20 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi Derindere köyünde, 05 Nisan 2020 tarihinde ise Erzincan'ın Tercan ilçesi İkizler köyündeki 4 evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayları meydana geldi. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yapılan araştırmada tespit edilen G.K., İ.D. ve O.İ. isimli şüphelilerin, araç ve ikametlerinde 06 Nisan 2020 tarihinde yapılan aramada çalınan malzemeler ile çalıntı olduğu değerlendirilen çok miktarda malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahısların alınan ifadelerinde hırsızlık olayı işlediklerini itiraf etmeleri üzerine 20 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi Derindere köyündeki 2 evde meydana gelen hırsızlık olayı da aydınlatılmış olup, ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.



Şüpheli G.K., İ.D. ve O.İ. isimli şahıslar 07 Nisan 2020 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN