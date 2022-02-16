Üye Girişi
Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

16.02.2022 10:51
Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de yaşanan birçok hırsızlık olayı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatılırken, ilgisi olduğu tespit edilerek yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de yaşanan birçok hırsızlık olayı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatılırken, ilgisi olduğu tespit edilerek yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de farklı zamanlarda meydana gelen birçok hırsızlık olayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aydınlatıldı. 75. Yıl Mahallesi'nde bir işyerinde meydana gelen 30 bin liralık, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 farklı işyerinden hurda malzeme, Sütlüce Mahallesi'nde bir inşaattan 35 bin liralık hırsızlık olaylar polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda çözüldü. Çalışmalarda ekipler tarafından çalıntı malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
10:30 Özgeçmişinde 22 proje var! Dünyanın en iyi üniversiteleri sıraya girdi
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement