Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 1 ay içinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 15 ayrı hırsızlık olayına karışıp ev ve iş yerlerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, klima ünitesi, kablo, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada şüphelilerden Gökhan G.'nin Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki müstakil evin balkonundan girip, cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Hırsızlık operasyonlarında 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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