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Hırsızlık operasyonu

44 dakika önce

İstanbul'da yediemin deposundan çaldıkları hacizli malları hurdaya dönüştürerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yediemin deposundan çaldıkları hacizli malları hurdaya dönüştürerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bulunan bir yediemin deposundan milyonlarca lira değerindeki hacizli malların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, kiraladıkları 1 vinç ile depoda bulunan maddi değeri yüksek makineleri 3 tıra yükleyerek çalan zanlıların kimliklerini tespit etti.
Söz konusu soruşturma kapsamında ilçedeki bir hurda deposuna operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hurdalıktaki çalıntı mallara ise el konuldu.
Çaldıkları makineleri hurdaya dönüştürerek satmaya çalıştıkları tespit edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Jandarma'ya teşekkür
Yediemin deposu sahibi İlhan V. "Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelinden Allah razı olsun." diyerek jandarmaya teşekkür etti.
Hırsızlık operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:20 Kaynak: AA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy, Jandarma, İstanbul, Güncel
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