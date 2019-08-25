Hırsızlık operasyonu

Kahramanmaraş'ta, çok sayıda evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kadını takibe aldı.

Apartman yakınlarında gözlem yapan şüpheliler, takibe alındıklarını fark edince bir parka girdi. Parkta yakalanan Sibel K. (27), Mercan Y. (20) ve Ebru K. (22) yapılan kimlik kontrollerinde çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu ve Kahramanmaraş'ta bir ikametin kapısını plastik kartla açarak 10 bin liralık ziynet eşyası ile bir miktar para çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerden Mercan K, emniyetteki ifadesinde Osmaniye'den Kahramanmaraş'a geldiklerini, bir evden çaldıkları ziynet eşyalarını çevre illerdeki kuyumcularda bozdurduklarını, elde ettikleri paraları da aralarında paylaştıklarını itiraf etti.

Zanlıların daha önce de çevre illerde çok sayıda ikamet hırsızlığı olayına karışan kişiler olduğu tespit edildi.

Hamile olan Ebru K. ifadesi sonrası savcılık kararıyla serbest bırakılırken, diğer zanlılar Necip Fazıl Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şebeke üyesi bir şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için vatandaşların evlerinin kapılarını anahtarla kilitlenmesi gerektiğini belirtti.