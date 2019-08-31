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Hırsızlık operasyonu

42 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın yakalandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekibi, Selçuklu Mahallesi'nde apartman yakınlarında gözlem yapan iki kadını takibe aldı.

Bir süre sonra yakalanan Kiraz Y. ile Şehriban Y'nin kimlik kontrollerinde çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üst aramasında hırsızlık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen çok kapsamlı bıçak ele geçirildi.

Kapı göbeğini kırarak hırsızlık yapan ve "göbekçi" şeklinde nitelendirilen şüphelilerin, Osmaniye'den günübirlik Kahramanmaraş'a geldikleri ve farklı kentlere giderek hırsızlık yapan bir grup oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin Kahramanmaraş'a gelmeden önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları ve mahkemece arandıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasındaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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