Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Operasyonu - Balıkesir

Hırsızlık Operasyonu - Balıkesir

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçede otomobillerden ve evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Üç otomobilin çalındığını, 5 evden ve araçlardan hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin G.B, T.O, S.Ö. ve F.S. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda çalıntı 5 araç aküsü, çay makinesi, televizyon, elektrikli testere ve 3 araç bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:05 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Balıkesir, Güncel
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