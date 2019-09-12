Son Dakika Haberleri: Hırsızlık operasyonu kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık operasyonu kamerada

50 dakika önce

Sultanbeyli'de, kapalı kasa kamyonetle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Hırsızlık operasyonu kamerada, System.String[]

Sultanbeyli'de, kapalı kasa kamyonetle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı. Hırsızlık ve şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de, 1 Ağustos-10 Eylül'de 20 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Ayrıca, kapalı kasa kamyonet kullanan şüphelilerin çalıntı plaka
taktıkları tespit edildi. Hırsızlık olaylarının yoğunlukta olduğu ilçelerde 15 kişilik 4 polis ekibi, 04.00-08.00 arasında şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.
Sultanbeyli'de, bir marketten et çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 5 zanlı kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan K.B, T.B, O.S, A.S. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin iş yerlerinden tekstil, otomobil lastiği ve marketlerden gıda maddesi çaldıkları ve kentte meydana gelen 20 hırsızlık olayının failleri oldukları belirlendi.
Zanlıların çaldıkları gıda ürünlerini kendilerinin tükettiği, tekstil ve otomobil lastiklerini piyasa değerinin altında sattıkları tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, polis ekiplerince etraflarının çevrildiği anlar ile kovalamaca sonucu yakalanmaları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Şüphelilerin kamyonetle gelişleri
-Şüphelilerin hırsızlık anları
-Şüphelilerin yakalanma anları


- İstanbul
Sultanbeyli, Başakşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit
Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) 325 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık operasyonu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]