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Hırsızlık operasyonu kamerada

1 saat önce

Sultanbeyli'de, kapalı kasa kamyonetle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Sultanbeyli'de, kapalı kasa kamyonetle iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı. Hırsızlık ve şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de, 1 Ağustos-10 Eylül'de 20 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Ayrıca, kapalı kasa kamyonet kullanan şüphelilerin çalıntı plaka

taktıkları tespit edildi. Hırsızlık olaylarının yoğunlukta olduğu ilçelerde 15 kişilik 4 polis ekibi, 04.00-08.00 arasında şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Sultanbeyli'de, bir marketten et çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 5 zanlı kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan K.B, T.B, O.S, A.S. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin iş yerlerinden tekstil, otomobil lastiği ve marketlerden gıda maddesi çaldıkları ve kentte meydana gelen 20 hırsızlık olayının failleri oldukları belirlendi.

Zanlıların çaldıkları gıda ürünlerini kendilerinin tükettiği, tekstil ve otomobil lastiklerini piyasa değerinin altında sattıkları tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, polis ekiplerince etraflarının çevrildiği anlar ile kovalamaca sonucu yakalanmaları görülüyor.

Hırsızlık operasyonu kamerada

Sultanbeyli, Başakşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
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