Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentleri dolaşarak hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlının kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 4 zanlının daha önce hırsızlıktan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı. 1 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:05 Kaynak: AA
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