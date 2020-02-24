Hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3'ü kadın 5 zanlı operasyonla yakalandı.

Adana'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3'ü kadın 5 zanlı operasyonla yakalandı.

Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana ve çevre illerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bir aylık çalışma sonucu 5 kişi olduğunu belirlediği şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kadın şüpheliler K.T, Y.U. ve S.Ç. ile Ö.T. ve Ü.T. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, evlerden çalındığı değerlendirilen para ve altınlar bulundu.

Zanlılardan K.T'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 9 ayrı suçtan aranmasının, Y.U'nun ise 38 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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