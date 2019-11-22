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Hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı mahallelerde kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen Ş.E, R.E, E.A K.T, D.E ve İ.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, 6 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:08 Kaynak: AA
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