Son Dakika Haberleri: Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp bodrum katında parti yapmışlar
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Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp bodrum katında parti yapmışlar

47 dakika önce

Osmaniye'de ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların elde ettikleri paralarla iki katlı lüks bir villa satın aldıkları, binanın bodrum katını ise eğlence mekanı haline getirip parti düzenledikleri belirlendi.

Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp bodrum katında parti yapmışlar, System.String[]
Osmaniye'de ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların elde ettikleri paralarla iki katlı lüks bir villa satın aldıkları, binanın bodrum katını ise eğlence mekanı haline getirip parti düzenledikleri belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye ve çevre illerde ikametlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine araştırma başlattı.
2 ayrı ikametten 50 bin liralık ziynet ve 1 tabancanın çalınması üzerine ekipler, bölgedeki 40 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıları tespit etti.
Biri iki katlı lüks bir villa olmak üzere 4 ayrı adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen ekipler, biri hamile 4'ü kadının bulunduğu 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada, çete üyesi kadınların kiralık araçlar ile evlerden alınarak belirlenen mahallelere götürüldüğü, buralarda ikametlerin kapılarının adres sorma, dilenme ya da başka bahanelerle çalındığı, içeride kimsenin olmadığı anlaşılan evlerin kapı göbeklerinin kırılarak içeriye girildiği tespit edildi.
Zanlıların hırsızlık mallarından elde ettikleri parayla iki katlı lüks bir villa satın aldığını belirleyen ekipler, villaya yaptıkları operasyonda, bodrum katının zanlılarca eğlence mekanı ve içki mahzeni haline getirildiğini ve sık sık burada parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü kadın 5'i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla 2 zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:18 Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, osmaniye, Güncel
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