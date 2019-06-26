Son Dakika Haberleri: Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro'luk mal böyle çalındı
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Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro'luk mal böyle çalındı

1 saat önce

ALMANYA'da dükkan ve alışveriş merkezlerinde yaşanan hırsızlıklar rekor düzeye ulaştı.

Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro'luk mal böyle çalındı, System.String[]
ALMANYA'da dükkan ve alışveriş merkezlerinde yaşanan hırsızlıklar rekor düzeye ulaştı. Geçen yıl hırsızlık vakaları bir önceki yıla oranla yüzde 7 oranında arttı. 2018'de 3.75 milyar Euro'luk mal kayboldu. Ticaret Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre hırsızlığın büyük çoğunluğu müşteriler tarafından işlendi. Enstitü'nün araştırmasına göre 2.4 milyar Euro'luk malı müşteriler çaldı.

YABANCILARIN ORANI DA YÜKSEK

1 milyar Euro civarındaki malı ise çalışanlar götürdü. 350 milyon Euro'luk mal ise nakliyat sırasında çalındı.

Hırsızlık vakalarında en önemli rolü örgütlü çeteler oynuyor. Çalınan malların dörtte biri örgütlü çetelerce çalınıyor. Hırsızların üçte ikisi erkek. 10 hırsızdan altısı, birden fazla hırsızlık yapıyor. Dükkan hırsızlığı vakasında yabancıların oranı da yüksek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:08 
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