Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği - Son Dakika
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Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği

30.04.2022 12:18
Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği

Denizli'nin 9 ilçesinde son 1 ayda meydana gelen 35 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 19 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin 9 ilçesinde son 1 ayda meydana gelen 35 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 19 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen nitelikli hırsızlık, haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, işyerinden hırsızlık gibi olayların aydınlatılmasına yönelik düğmeye basıldı. Buldan, Bekilli, Pamukkale, Acıpayam, Çivril, Honaz, Serinhisar, Tavas ve Güney ilçelerinde son 1 ay içerisinde belirlenen toplam 35 hırsızlık olayı ile ilgili olarak JASAT koordinesinde 9 ilçenin jandarma komutanlığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası hırsızlık olaylarını M.K. B.A., S.S., B.U., S.A., F.A., A.T.E., B.U., K.Ö., O.B., H.Y., S.A., S.D., E.E., C.Z., S.K., P.B., K.O. VE M.Y. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

JASAT ve diğer ilçe komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen toplam 19 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, A.T.E., K.Ö. ve O.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği
Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği
Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği
Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği
Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği - Son Dakika


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