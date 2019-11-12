Hırsızlık şebekesi çökertildi

Afyonkarahisar'da 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda Dumlupınar, Sahipata ve Veysel Karani mahallelerinde 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık yapılan adreslerle çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüpheliler U.K. (18), E.Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K.'yı (15) gözaltına aldı. Evlerden beyaz eşya, ziynet eşyaları ile otomobillerden akü ve cep telefonu çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR