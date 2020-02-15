Hırsızlık şebekesi çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şebekesi çökertildi - Son Dakika

Hırsızlık şebekesi çökertildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Hırsızlık şebekesi çökertildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.


Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibinin misafirliğe gitmesini fırsat bilerek bahse konu ikamette hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri şüphesiyle K.G., T.D., H.Ö., S.K. ve suça sürüklenen çocuk S.G. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler K.G., T.D. ve H.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, adliyeye çıkarılan diğer şüphelilerden S.K. tutuklandı. Suça sürüklenen çocuk S.G. ise yaşının küçük olması nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muratlı'daki ikametten piyasa değeri 22 bin TL olan altın, ziynet eşyası ve para çalan hırsızlık şebekesi çökertildi.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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