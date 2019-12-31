Hırsızlık şebekesi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şebekesi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık şebekesi tutuklandı

6 saat önce

Sivas'ta suçüstü yakalanan 5 kişilik hırsızlık şebekesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şebekesi tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta suçüstü yakalanan 5 kişilik hırsızlık şebekesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu ve Zonguldak illerinde, kapı dilini düşürme yöntemi ile evlere girip evleri soyan 5 kişilik şebeke Sivas'ta yakayı ele verdi. Aralarında kadınların da bulunduğu şebeke üyeleri Sivas'ta girdikleri evde suçüstü yakalandı. Akraba oldukları tespit edilen M.G., Y.G. ile S.G., E.A. ve Y.A. isimli kadınlar polis tarafından alınan ifadelerinin ardından Sivas Adliyesi'ne gönderilerek hakim karşısına çıkartıldı. 9 ayrı hırsızlıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın zanlı Y.A. ve diğer zanlılar M.G., Y.G. ile S.G., E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Kastamonu, Karabük, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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